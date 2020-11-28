Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: TOBB heyetinin görüş ve önerilerini dinledik, sonuç odaklı bir toplantıydı

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "İş dünyası ile görüşmelerimizi TOBB ile sürdürdük. Sonuç odaklı bir toplantı gerçekleştirdik" açıklamasını yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği heyetiyle bir araya geldi. Bu toplantıyla "ekonomi ve hukuk reformu" görüşmelerinin ikincisi gerçekleştirilmiş oldu.

Toplantının ardından Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Elvan, şunları kaydetti:

"İş dünyası ile görüşmelerimizi TOBB ile sürdürdük. Bakanlarımız Sn. Abdulhamit Gül, Sn. Zehra Zümrüt Selçuk, Sn. Mustafa Varank, Sn. Bekir Pakdemirli ve Sn. Ruhsar Pekcan ile TOBB heyetinin görüş ve önerilerini dinledik. Sonuç odaklı bir toplantı gerçekleştirdik. Önümüzdeki hafta MÜSİAD ile programımıza devam edeceğiz."