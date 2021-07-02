Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Piyasa ekonomisinden sapmayız

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, ekonominin gerçekleriyle uyumsuz yollara yönelmelerinin mümkün olmadığını belirterek, "Biz piyasa ekonomisinden asla sapmayız. Rekabetin dışında davranmayız, davranmayız" diye konuştu.

Dünya gazetesinden Hakan Güldağ'a konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Fiyat İstikrarı Komitesi'nin enflasyonla mücadelede yapısal problemlerin çözümünde ihtiyaç duyulan koordinasyonu sağlayacağını ifade etti.

Lütfi Elvan, şunları söyledi: "Fiyat İstikrarı Komitesi konusunda doğru bilgilendirme çok önemli. Fiyat İstikrar Komitesi, kesinlikle fiyat kontrolü ile ilgili bir komite değildir. Burada amacımız, bulmakta sıkıntı yaşanabilecek ürünlerde; mesela camda, mesela MDF’de karşılaştığımız problemleri çözmek.



Pandemiyle birlikte, hızla değişen bir dönemden geçiyoruz, ani çıkan arz sıkıntılarına zamanlı bir şekilde müdahale etmek zorundayız. Farklı kurumlarımızın da farklı görevleri söz konusu. Bizim buradaki hedefimiz karşılaşabileceğimiz ani gelişmelere karşı hızlı ve etkin bir koordinasyonu sağlamak."



Rekabetten ve liberal ekonomiden yana olduklarını kaydeden Elvan, "Fiyatlar, arz ve talebe göre piyasada belirlenir. Eğer bir firma, hakim durumunu kötüye kullanırsa da burada gereğini yapacak kurum bellidir. O da Rekabet Kurumu’dur. Biz piyasaya müdahale ile daha kötü bozulmalar olacağını biliyoruz. Bunu hiçbir zaman istemeyiz. Fiyat İstikrar Komitesi 5 ay önce konuştuğumuz bir konu.



Gıda dışı alanlardaki yapısal problemelerde ani karar alabilen başka bir merci yok. Bizim burada fiyat kontrolü gibi bir amacımız kesinlikle yok. Ortodoks politikalardan vazgeçmemiz, ekonominin gerçekleriyle uyumsuz başka patikalara yönelmemiz asla mümkün değil. Biz piyasa ekonomisinden asla sapmayız. Rekabetin dışında davranamayız, davranmayız." ifadelerini kullandı.

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