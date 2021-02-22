Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Farklı destek mekanizmalarını devreye aldık, esnafımızı yalnız bırakmayacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Esnaf kardeşlerimin karşılaştığı sorunları en aza indirmek adına farklı destek mekanizmalarını devreye aldık, bundan sonraki dönemde de esnaflarımızı yalnız bırakmayacağız" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, Türkiye Esnaf Ve Sanatkarları Konfederasyonu ile yaptığı toplantının ardından Twitter'dan açıklama yaptı.

Elvan, şu ifadeleri kullandı:

"Esnafımız bizim için değerlidir, kıymetlidir. Pandemi sürecinden ne denli etkilendiklerini biliyoruz. Esnaf kardeşlerimin karşılaştığı sorunları en aza indirmek adına farklı destek mekanizmalarını devreye aldık, bundan sonraki dönemde de esnaflarımızı yalnız bırakmayacağız.

TESK yönetimiyle gerçekleştirdiğimiz toplantıda esnafımızın sorunlarını, beklentilerini ve taleplerini ele aldık. Sn. Bendevi Palandöken ve heyetine değerli fikirleri için teşekkür ediyorum. Birlikten kuvvet doğar!"