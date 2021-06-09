Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: BES'te devlet katkısı 5,1 milyar TL'ye ulaştı

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, “Devletimiz 2013'ten bu yana Bireysel Emeklilik Sistemi'ne yüzde 25 destek sağlayarak, sektörün istikrarlı bir şekilde büyümesine katkıda bulundu. Örneğin geçen sene BES’e devletçe verdiğimiz katkı tutarı 5,1 milyar liraya ulaştı." dedi.

Elvan, Türkiye Sigorta Birliği Genel Kurul Toplantısı’nda yaptığı konuşmada finansal sektörde bankacılık sektörünün payı yüzde 85’in üzerindeyken, sigortacılık sektörünün aldığı payın sadece yüzde 4.5 seviyesinde olduğunu belirterek “Gerek kamu, gerekse özel sektör paydaşları olarak bir araya gelip bu problemin kök nedenlerine inmemiz gerekiyor.” diye konuştu.