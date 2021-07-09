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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, ABD'li meslektaşı Yellen'le görüştü: Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çektik

09 Temmuz 2021 13:59

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, G20 kapsamında ABD Hazine Bakanı Janet L. Yellen ile görüştüklerini belirterek, "Ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Hızla değişen küresel ekonomi ortamında Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çektik." ifadelerini kullandı.

Bakan Elvan, konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

G20 kapsamında ABD Hazine Bakanı Yellen ile görüştüklerini bildiren Elvan, şunları kaydetti:

"Ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Hızla değişen küresel ekonomi ortamında Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çektik."

BakanLütfi ElvanABDhazine bakanıJanet L. YellenHazine ve Maliye Bakanlığı
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