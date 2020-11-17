Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: 2020 yılında büyümenin yüzde 0,3 olmasını bekliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Tüketim, yatırım ve ihracattaki toparlanma eğiliminin büyümeyi pozitif etkilemesini, 2020 yılında büyümenin yüzde 0,3 olmasını bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan büyüme sürecinin enflasyonla mücadeleyle çelişmeyeceğini ifade etti. Bu yıl için işsizlik tahmininin yüzde 13,8 olduğunu belirten Elvan, "İç talepteki toparlanma ve dış talebin normal seviyelere yansıması ve ihracatı destekleyen büyüme tercihimiz ile 2022 ve 2023 yıllarında istikrarlı bir büyüme döneme gireceğiz. Bu yıl büyümenin yüzde 0,3 olmasını bekliyoruz" dedi

Elvan, salgına yönelik alınan kısıtlayıcı tedbirlerin ekonomiyi olumsuz etkilediğini, ihracat ve turizm gelirlerinin daraldığını söylerken, "Bu gelişmeler neticesinde yılın ikinci çeyreğinde ekonomi yüzde 9,9 oranında daraldı" ifadesini kullandı.

Elvan'ın açıklamaları şöyle:

"Salgına yönelik alınan kısıtlayıcı tedbirler ekonomik aktiviteyi olumsuz etkiledi. Salgın kaynaklı dış talepteki daralma, kapıların kapatılması gibi önlemler neticesinde ihracat ve turizm gelirleri olumsuz etkilendi. Bu gelişmeler neticesinde yılın ikinci çeyreğinde ekonomi yüzde 9,9 oranında daraldı.

29,4 milyar lira vergi ödemesiyle 40 milyar liralık sosyal güvenlik prim ödemesini erteledik.

Yerli ve uluslararası girişimciler için yatırım ortamının iyileştirilmesi konusunda yapısal reformları hayata geçireceğiz.

İç talepteki toparlanma ve dış talebin normal seviyelere yansıması ve ihracatı destekleyen büyüme tercihimiz ile 2022 ve 2023 yıllarında istikrarlı bir büyüme döneme gireceğiz.

2020 yılında işsizlik oranının yüzde 13,8 olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

Refah artıracak tedbirleri hayata geçireceğiz.Hazine garantili kredilerden üstlenim oranı yüzde 3.1’e geriledi.

Şeffaf, öngörülebilir ve istikrarlı bir biçimde uygulayacağımız ekonomi politikalarıyla ülke risk priminin azaltılmasını sağlayacağız.

Girişim Sermayesi Fonlarına doğrudan kaynak aktarımı ile 2023 sonuna kadar 2 milyar lira tutarında kaynak taahhüdünde bulunmayı hedefliyoruz."