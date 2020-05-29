Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün açıklayacak: Üçlü kredi paketi geliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı normalleşme adımlarından ilki devreye giriyor. Vatandaşın elektronik ürün, mobilya alımı ve konut alımına kadar birçok alanda daha uygun imkânlarla kullanabileceği yeni bir finansman paketi geliyor. Üç ayaktan oluşan paketin, kamu bankaları tarafından bugün açıklanması bekleniyor.

Hürriyet'tn Neşe Karanfil'in haberine göre, finansman paketinin ayrıntıları şöyle:

1) Sosyal ihtiyaç paketi

Birinci paket vatandaşların sosyal ihtiyaçlarının finansmanının karşılanmasını hedefliyor. Paketin kapsamı hayli geniş. Hedef vatandaşların sosyal ihtiyaçlarının finansmanının uygun şartlarda sağlanmasının yanı sıra yerli üretim yapan mobilya, elektronik, beyaz eşya, bisiklet-motosiklet, ev tekstil, çeyiz vb sektörleri de desteklemek.

2) Tatil-seyahat paketi

İkinci paket normalleşme sonrasında emekli ve çalışan kesimlerin tatil ve seyahat giderlerinin finansman ihtiyacının uygun şartlarda sağlanmanın yanı sıra turizm sektörünü desteklemeyi amaçlıyor. Bu pakette sağlanan avantajlarla bankaların kredi müşterilerine göre kredileri şekillendirebileceği belirtiliyor.

3) Konut paketi

Üçüncü pakette orta gelir grubunun konut kredisi taleplerinin uzun vadede ve tarihi düşük maliyetlerle karşılanması hedefleniyor. Şu anda konut kredilerinde en yüksek vade 180 ay.

Ödemesiz dönem gelebilir

Kamu bankaları nisan ayının başında Temel İhtiyaç Desteği kredisi uygulaması başlatmıştı. Hane halkı geliri 5 bin lira ve altında olanlara 6 ayı ödemesiz 36 ay vadeli kredi imkânı getirilmişti. Bu kredi Koronavirüs salgının etkilerini gidermek amacıyla gündeme gelmişti. Yeni gelecek paketlerde ödemesiz dönem olabileceği, daha uygun faiz ve vadenin gündeme gelebileceği tahmin ediliyor.