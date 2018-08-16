Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan yatırımcılara: Zorlukların farkındayız, daha güçlü çıkacağız!

T24

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yabancı yatırımcılarla telekonferans yoluyla gerçekleştirdiği görüşmede "Türkiye zorlukların tamamen farkında, bu dalgalanmalardan daha güçlü çıkacağız" mesajı verdi.

6 binden fazla uluslararası yatırımcıyla gerçekleştirdiği telekonferans görüşmesinde, Türkiye ekonomisinin öncelikleriyle kısa, orta ve uzun vadede atılacak adımlara ilişkin bilgi veren Albayrak, ekonomik zorlukların yaşandığı dönemde ortaya atılan 'IMF ihtimali'nin masada olmadığını da söyledi.

"Sermaye kontrolleri hiçbir zaman gündemimizde olmadı ve olmayacak"

Şimdiye kadar olduğu gibi yabancı para fonlamalarının uluslararası piyasalardan sağlanmaya devam edileceğini kaydeden Albayrak, "Temel amacımız doğrudan yatırım çeken, bölgenin yatırım merkezi bir ülke olmaktır. Piyasalarda son dönemde yaşanan dalgalanmaların Türkiye ekonomisinin temel göstergeleriyle ilgisi yoktur. Bu durum tamamıyla politik gelişmeler ve yatırımcıların Türk bankacılık sektörüyle ilgili algılarındaki bozulmayla ilgilidir. Türkiye hiçbir zaman piyasa dışı kuralları hayata geçirmemiştir. Sermaye kontrolleri hiçbir zaman gündemimizde olmadı ve olmayacak" dedi.

Albayrak'ın yabancı yatırımcılara yönelik açıklamalarının satır başları şöyle:

-Türk bankacılık sektörü sağlıklı ve güçlü.

-Şu anda piyasa düzensizliği ile uğraşıyoruz.

-Bankacılık sisteminin açık döviz pozisyonu yok.

-Bu dalgalanmadan daha güçlü çıkacağız.

-Ülke içi zorlukların farkındayız.

-Enflasyonu tek haneye düşürmek en önemli önceliğimiz.

-TCMB mali politika ile paralel adımlar atacak.

-Bankacılık sektörüne destek sağlamaktan çekinmeyeceğiz.

-İddialı tasarruf programı için tüm bakanlara görev verildi.

-IMF ile bağlantıya geçme, işbirliği planımız yok.

-Sermaye kontrolleri ajandamızda değil ve olmayacak.

-Yatırımcılardan güçlü destek görüyoruz.

-Oynaklık temel ekonomik göstergeler kaynaklı değil.

-Bakanlardan güçlü bir tasarruf planı istedim.

-Enflasyonla mücadelede para politikası tek başına yeterli değil.

-Yatırımcılar ile açık ve şeffaf diyalogu destekliyoruz.

-ABD Hazine Bakanı (Steven Mnuchin) ile iyi iletişim içerisindeyiz.

-Türkiye, yatırımcılar için cazip bir gelişen piyasa olmaya devam edecek.

-Halkbank ile ilgili ceza beklemiyoruz.

-Sürdürülebilir büyüme için ekonomi yeniden dengelenmeli.