T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan ilk mesaj

"Bizi bu göreve layık gören sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum"

10 Temmuz 2018 12:22

Yeni sistemin ilk kabinesinin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Berat Albayrak, ilk mesajını sosyal medya hesabından verdi. Albayrak, "Rabb'im, yeni sistemin ve hükümetin, ülkemizi ve milletimizi 'Büyük ve Güçlü Türkiye' idealine ulaştırmasını nasip eylesin" ifadelerini kullandı.

Albayrak, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni sisteminde bizi bu göreve layık gören sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Rabb'im, yeni sistemin ve hükümetin, ülkemizi ve milletimizi 'Büyük ve Güçlü Türkiye' idealine ulaştırmasını nasip eylesin, bizi milletimize karşı mahcup etmesin" ifadelerini kullandı. 

ETİKETLER

Berat albayrakhazine ve maliye bakanımesajsosyal medyaTwitter
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24