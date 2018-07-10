Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan ilk mesaj

Yeni sistemin ilk kabinesinin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Berat Albayrak, ilk mesajını sosyal medya hesabından verdi. Albayrak, "Rabb'im, yeni sistemin ve hükümetin, ülkemizi ve milletimizi 'Büyük ve Güçlü Türkiye' idealine ulaştırmasını nasip eylesin" ifadelerini kullandı.

Albayrak, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni sisteminde bizi bu göreve layık gören sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Rabb'im, yeni sistemin ve hükümetin, ülkemizi ve milletimizi 'Büyük ve Güçlü Türkiye' idealine ulaştırmasını nasip eylesin, bizi milletimize karşı mahcup etmesin" ifadelerini kullandı.