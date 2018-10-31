Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan 6 başlıkta ÖTV ve KDV indirimi açıklaması

Vergi Denetim Kurulu Strateji Değerlendirme toplantısında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ÖTV ve KDV indirimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Tapu harçlarında yüzde 4'ten yüzde 3'e indirilen uygulamanın yıl sonuna kadar devam edeceğini söyleyen Albayrak, "Ticari araçlarda KDV oranlarını yüzde 18'den yüzde 1'e, mobilyada KDV oranını yüzde 18'den yüzde 7'ye indiriyoruz. Beyaz eşyada ÖTV'yi sıfırlıyoruz. 1600 CC altı araçta da 15 puan indirim yapılacak" dedi.

Albayrak'ın 6 başlıkta açıkladığı ÖTV ve KDV indirimi yarından itibaren başlayarak yıl sonuna kadar geçerli olacak.

Öte yandan Bakan Albayrak, Enflasyonla Topyekün Mücadele Programına destek veren firma sayısının 2 bin 500'ü aştığını da ifade etti.

Albayrak'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Kredilerde faiz oranları yüzde 30'ların, mevduat faizleri yüzde 20'lerin altına inmeye başladı. Kredi faizlerinde son bir aylık süreçte çok ciddi pozitif gelişmeler yakalandı. İndirim oranlarında yeni bir hareket, çok daha hızlı bir süreç adım adım ilerliyor.

"Enflasyonma Mücadele Programına destek veren kurum sayısı 2 bin 500'ü aştı.

"Köpüğün Ekim enflasyonuyla beraber kırılmaya başladığını gelecek hafta göreceğiz.

"Ekonomide tüm göstergelerde pozitif gelişmeler sağladık. Vergide hedefimiz çok daha mükellef odaklı, etkin, hızlı ve daha adaletli denetim sistemini temin etmek. Yeni dönemde maliye alanında özellikle ortaya koyduğumuz hedeflere ulaşmak, reformları hayata geçirmek için VDK'yı yeniden kurgulayacağız.

"Konutta yüzde 18'den yüzde 8'3 indirim uygulamasını devam ettiriyoruz.

"Tapu harçlarında yüzde 4'ten yüzde 3'e indirilmesi uygulaması yıl sonuna kadar devam edecek .

"Ticari araçlarda KDV oranlarını yüzde 18'den yüzde 1'e indiriyoruz.

"ÖTV'yi beyaz eşyada sıfıra indiriyoruz.

"1600 CC altı araçta 15 puan indirim yapılacak.

"Mobilyada KDV oranını yüzde 18'den yüzde 7'ye indiriyoruz.

"Maliye politikalarında çok daha etkin, çağın gereklerine ayak uyduran, büyük itici güç olarak ilgili düzenlemeleri hayata geçireceğiz. Vergi alanında eksiklerimizi gözden geçiriyoruz, performanslarımızı masaya yatırıyoruz. Enflasyonla mücadele ve istihdam noktasındaki güçlü duruşun devam etmesini amaçlıyoruz."

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İşte Bir Bakışta Bugün | 31 Ekim 2018