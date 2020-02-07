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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan faiz açıklaması

"Enflasyonu Türkiye'nin gündeminden çıkaracağız"

07 Şubat 2020 12:05

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 9 ile 11 bandındaki faizlerle ilgili kamu bankalarıyla görüştüklerini açıkladı. Albayrak, "Bunu 8 ile 10 aralığına getirmek için mutabık kaldık" dedi. 

Berat Albayrak, "Kahramanmaraş İş Dünyası ile Buluşma" programında konuştu. Bakan Albayrak, "2020 yılına hedeflerimiz ve projeksiyonlarımız doğrultusunda olumlu bir başlangıç yaptık" dedi. Albayrak, kamu bankaları ile 9-11 bandındaki faizleri 8-10 aralığına getirmek için mutabık kalındığını açıkladı.

Albayrak, "Enflasyon raydan çıktı diyenlere söylüyorum, enflasyonu Türkiye'nin gündeminden çıkaracağız" dedi ve  ekledi: "Böyle devam ederse yüzde 5 baz büyüme oranı beklentilerimizin üzerinde yaşanır." 

 

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