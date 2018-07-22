Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Piyasalarla kavga etmeyeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ''Piyasalarla kavga etmeyeceğiz. Kazan-kazan ilişkisine bağlı yürüyeceğiz'' dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, G20 Maliye Bakanları Toplantıları için Arjantin'e giderken uçakta gazetecilere açıklamada bulundu. Türkiye ekonomisinin geleceğine yönelik önemli ifadeler kullanan Albayrak'ın neler söylediğini canlı yayında NTV Ekonomi Müdürü Gökay Otyam aktardı.

Bakan Albayrak'ın açıklamasından satır başları şöyle:

''Piyasalarla kavga etmeyeceğiz, kazan-kazan ilişkisine bağlı yürüyeceğiz. Enflasyonda hissedilir bir iyileşme sağlayacağız. Bütçe disiplininden taviz verilmeyecek ayakları yere basan program hazırlanacak. Etkin bir Merkez Bankası hedefliyoruz. Merkez Bankası iktisadi hayatı doğru görüyor kurguluyor. Yabancı yatırımcılar için Türkiye bir daha hiç bu kadar cazip olmayacak.''

"Sağlam bir temelle yaklaşan bir program"

"Eylül'ü bulmadan sadece Kalkınma'nın, Hazine'nin yada Merkez'in değil, tüm bankaların, reel sektörün, finans çevrelerinin, akademinin de içinde olduğu, bugüne kadar olmadığı kadar gerçekçi, güçlü ve sağlam alt başlıklarıyla desteklenmiş bir programı paylaşacağız. Burada gerçekçiden kastımız, küresel dinamiklerdeki değişikliklere, sınamalara, çok daha sağlam bir temelle yaklaşan bir program.

"Etkili iletişim"

Aynı hedef doğrultusunda, hızlı, eşgüdümlü bir iletişim stratejisini hem kamu hem özel tüm paydaşlarla uygulayacağız. Kimse, kimseye fikrini zorla kabul ettirmek noktasında değil. Biz, kendi tezimizi doğru üslupla, doğru bir altyapıyla, rasyonel gerekçelerle sağlam şekilde ifade edeceğiz. Türkiye, reyting kurumlarıyla ilişkiden tutun bankalara, yatırımcılara kadar çok geniş perspektifte herkesle güçlü stratejik plan çerçevesinde iletişimi çok ama çok kuvvetli bir şekilde sürdürecek.

"Bu dönemin anahtar kelimesi 'uyum' olacak"

Bu dönemin anahtar kelimesi "uyum" olacak. Uyum, uyum, uyum. FİK'i (Finansal İstikrar Komitesi) topladık. Çok farklı bir yapıyla ismini de değiştirerek haftalık olarak benim başkanlığımda toplanacak. Tüm paydaşların eşgüdüm içinde katkısını sağlayacağız. Para politikasını maliye politikasından, maliye politikasını enflasyon politikasından ayırıp yönetmeye çalıştığınızda, uyumdan ve ortak hedefe ulaşma noktasında başarıdan bahsetmeniz çok zor.

"Günlük refleks yönetim yok"

Görev süremiz ne kadar olur bilinmez tabi ama biz bu 5 yıllık dönemin bir stratejik planlamasını yapacağız. Bu süreçte günlük yaşayan, "sabah öyle oldu, öğlen böyle" diyen, anlık gelişmelere takılan bir yaklaşım görmeyeceksiniz. Ekonomi, gündelik reflekslerle yönetilecek bir bilim de değil, sektör de değil. Ekonomi, insanlara güven vererek yönetilmesi gereken bir süreç.

"Piyasanın önünde olacağız"

Bakanlığımız döneminde hiçbir zaman bize bağlı konularda piyasanın gerisinde olmayacağız. Piyasanın önünde olacağız. Siyaset, toplumun önünden yürür, önünü açar. Toplumun önüne hayal koyar, vizyon koyar, proje koyar, gelecek koyar, ümit koyar. Artık bahane yok. Piyasayla kavga ederek değil, kazan kazan ilişkisine dayalı güçlü bir iletişimle yürüyeceğiz. Açık ve şeffaf olacağız.

"Türkiye bir daha hiçbir zaman bu kadar cazip olmayacak"

(Ekonomideki temel eleştirilerle ilişkili soru üzerine) Buralarda bir sıkıntı yok. Örneğin, cari açıkla ilgili benzer tespitleri yapıyoruz. Bunların bir kısmı bizle, bir kısmı algıyla ilgili. Biz üzerimize düşenleri yapacağız. Emin olun rasyonel bakan piyasanın kahir ekseriyeti süreci pragmatist okur. Bu dönemle ilgili şu çok net? "Türkiye bir daha hiçbir zaman bu kadar cazip olmayacak." Maliyetler olarak, piyasa değerleri olarak böyle fırsat olmayacak.

Kazan-kazan stratejisi

İlk ziyaretleri BDDK'ya ve Bankalar Birliği'ne yaptım. Tüm paydaşlarla iletişimimizi, "kazan-kazan" anlayışı ile kurgulayacağız. Bu sistemin içerisindeki her bir paydaş bizim için kıymetli, her birinin görüşlerinden, yaklaşımlarından maksimum faydalanmak zorundayız. Türkiye yıllarca eksi reel faiz ödemiş bir ülkeydi. Türkiye'nin gelecek vizyonu çok daha sağlam, çok daha güçlü bir kazan-kazan resmi vaat ediyor. Piyasayla kavga ederek değil, kazan-kazan ilişkisine dayalı hep birlikte bir güçlü bir iletişimle yürüyeceğiz. Açık ve şeffaf olacağız.

"Bütçe disiplininden taviz verilmeyecek, ayakları yere basıan program hazırlanacak.