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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Kur'an kursu öğreticilerinin ek ders ücreti ödemelerini yapmaya devam edeceğiz

02 Nisan 2020 13:48

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Kur'an kursu öğreticilerinin de ek ders ücreti ödemelerini bu süreç boyunca yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Bakan Albayrak, Koronavirüs salgını nedeniyle mağduriyet yaşayan ya da belirsizliğe düşen vatandaşların taleplerinin yerine getirildiğini söyledi. Bakan Albayrak, "Kur'an kursu öğreticilerinin de ek ders ücreti ödemelerini bu süreç boyunca yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Bakan Albayrak'ın açıklaması şöyle:

Süreçte mağduriyet yaşayan ya da belirsizliğe düşen vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirmeyi sürdürüyoruz. Kur'an kursu öğreticilerinin de ek ders ücreti ödemelerini bu süreç boyunca yapmaya devam edeceğiz. #BizBizeYeterizTürkiyem #BirlikteBaşaracağız.

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