Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, banka müdürleriyle bir araya geldi

Kamu bankaları ve 10 büyük bankanın genel müdürleri bugün Ankara'da Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile bir araya geldi.

Bankacılık sektöründe son dönemde düzenlemeler tarafında yaşanan hareketlilik hız kazanırken, sektör yöneticilerinin bugün rotayı Ankara'ya çevirdiği öğrenildi.

Bloomberg HT'nin üst düzey iki banka yöneticisinden edindiği bilgilere göre, kamu bankaları ve 10 büyük bankanın genel müdürleri bugün Ankara'da Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile bir araya geldi.

Bakan Albayrak ile banka yöneticilerinin gündeminde ise Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu'nun (BDDK) sektörde son dönemde üste üste uygulamaya koyduğu düzenlemelerin olacağı öğrenildi.

Banka yöneticilerinin Bakan Albayrak ve kurmayları ile ağırlıklı gündem maddesi olarak, 1 Mayıs itibarıyla uygulamaya konulan Aktif Rasyosu düzenlemesi ve bu düzenlemeye 1 Haziran itibarıyla getirilen yeni kuralların bankalara ve sektöre etkisini konuşacakları gelen bilgiler arasında. Kaynaklar, toplantı gündeminde bankalara kesilen cezaların olmadığını ifade ettiler.