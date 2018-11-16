Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: 5 yıllık tahvil faizleri 5 ayın en düşük seviyesine geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 5 yıllık tahvil faizlerinin son 5 ayın en düşük seviyesinde olduğunu söyledi.

Bakan Albayrak, ekonomi politikaları açısından pozitif bir haftanın geride kaldığını ifade etti.

Bakan Albayrak, ''Yatırımcı güvenini güçlendirecek, kur şoklarının sanayiciye etkisini en aza indirecek adımlara devam edeceğiz'' dedi.

Bakan Albayrak Twitter mesajlarında, bu haftanın en önemli gelişmesinin tahvil faizlerinde olduğunu söyleyerek yüzde 17.67 olarak gerçekleşen 5 yıllık tahvil faizlerimiz 5 ayın en düşük seviyesine geldi'' ifadesini kullandı.

Albayrak, maliye politikalarında bütçe disiplininden taviz vermeden sıkı duruşun sürdüğünü vurguladı.

Bakan Albayrak, bedelli askerlikte bedellinin 500 milyon lira, İmar Barışı'nda da 4 milyar lira üstüne çıkılacağını tahmin ettiklerini söyledi.

Bakan Albayrak bugün açıklanan sanayi üretimi rakamlarının da dengelenme süreci beklentilerinin çok ötesinde olmadığını belirtti.