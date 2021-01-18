Hazine ve Maliye Bakanı: 2020 yılı bütçe açığımız hedeflenen 239 milyar liranın altında; 66 milyar lira tasarruf sağladık

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "2020 yılı bütçe açığımız, hedeflenen 239,2 milyar liranın altında 172,7 milyar lira olarak gerçekleşti ve 66,5 milyar lira tasarruf sağladık." açıklamasını yaptı.

Bakan Elvan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "2021 yılı bütçesini iyileştirecek kalıcı tedbirler alıyoruz. Bu çerçevede, 2021 yılı bütçe açığını %3,5 olarak hedefliyoruz. Uygulamayı öngördüğümüz makroekonomik politikalar, dengeli bir talebin ve sürdürülebilir bir büyümenin oluşumunu sağlayacaktır." ifadesini kullandı.