Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı: Katar'ın vaat ettiği 15 milyar doların bir kısmı Türkiye'ye geldi

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Dinçbaş, Katar'ın, Ağustos 2018'de, Cumhurbaşkan Tayyip Erdoğan ile Şeyh Temim bin Hamed Al Sani görüşmesinin ardından vaat ettiği 15 milyar doların bir kısmının Türkiye'ye geldiğini söyledi. Dinçbaş, ayrıntılı bilgi vermedi.

Katar'ın başkenti Doha'da dün başlayan Türk ticaret fuarında konuşan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dinçbaş, Körfez'de siyasi anlaşmazlıkların yaşandığı bir ortamda Ankara'nın Katar'ın önemli müttefiki olmasındaki rolünü vurguladı.

Reuters'ın aktardığı habere göre, Dinçbaş, Katar'ın 2018'de Türkiye için en hızlı büyüyen ticaret alanlarından biri olduğunu ve ticaret hacminin 2 milyar doları aşmasının beklendiğini belirtti.

Katar'ın geçen yıl değer kaybeden TL'ye destek olarak 3 milyar dolara kadar swap işlemi içeren 15 milyar dolarlık bir ekonomik proje paketi ve yatırım sözüyle ilgili açıklamalarda bulunan Dinçbaş, 15 milyar doların bir kısmının Türkiye'ye geldiğini açıkladı ancak daha ayrıntılı bilgi vermedi.

Dinçbaş, eldeki en son veriye göre 2018'in ilk 10 ayındaki ikili ticaret hacminin 1.7 milyar dolara ulaştığı ve bunun 2017 yılının toplam ticaret hacmi olan 1.3 milyar dolardan yüksek olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Temim El-Sani arasında Beştepe'de Ağustos 2018'de gerçekleşen zirvenin ardından Katar'ın Türkiye'ye 15 milyar dolarlık yatırım gerçekleştireceği açıklanmıştı. Katar Emiri, "Türkiye'ye doğrudan yatırım yapacağız" demişti.