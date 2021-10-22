Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı: Akaryakıtta vazgeçilen gelir, yıl sonunda 58.5 milyara ulaşacak

İstanbul Ataşehir'de Ekonomi Buluşmaları etkinliğine katılan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, akaryakıtta 2021 yılı 15 Eylül'e kadar bakanlığın 37.4 milyar TL gelirden feragat ettiğini, bu feragatin yıl sonunda 58.5 milyar TL’ye ulaşması tahmin edildiğini söyledi.

Nebati, Merkez Bankası'nın faiz indirim kararını da değerlendirdi ve şunları kaydetti:

"Merkez Bankası’nın makro ihtiyati politika adımlarının olumlu etkileri görülmektedir"