Hazine üç ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, üç ihaleyi iptal etmesinin ardından önümüzdeki hafta üç ihale düzenleyeceğini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre;

- 12 Kasım Pazartesi günü 13 ay (392 gün) vadeli kuponsuz tahvil ilk kez ihraç edilecek. Tahvilin valörü 14 Kasım, itfa tarihi 11 Aralık 2019 olarak belirlendi.

- 12 Kasım Pazartesi günü 5 yıl (1,799 gün) vadeli, 18 Ekim 2023 itfalı sabit kuponlu tahvil yeniden ihraç edilecek. 14 Kasım valörlü tahvil 6 ayda bir yüzde 10.05 kupon ödemeli olacak.

- 13 Kasım Salı günü 2 yıl (637 gün) vadeli, 12 Ağustos 2020 itfalı tahvili yeniden ihraç edilecek. Tahvil 6 ayda bir yüzde 11.50 kupon ödemeli olacak. Tahvilin valörü 14 Kasım olacak.