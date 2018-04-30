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Ekonomi

Hazine üç ayda toplam 39.1 milyar lira borçlanacak

İstanbul, 30 Nisan (DHA) - Hazine, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarını kapsayan üç aylık dönemde, toplam 32 milyar liralık iç borç servisine karşılık, toplam 39

30 Nisan 2018 20:37

İstanbul, 30 Nisan (DHA) - Hazine, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarını kapsayan üç aylık dönemde, toplam 32 milyar liralık iç borç servisine karşılık, toplam 39.1 milyar lira borçlanacak.
Hazine Müsteşarlığı\'ndan yapılan açıklamaya göre, önümüzdeki üç aylık dönemde yapılacak borç servisi ve borçlanmalar şöyle olacak:
- Mayıs\'ta toplam 4 milyar lira iç borç servisine karşılık, 4.4 milyar lira iç borçlanma,
- Haziran\'da toplam 14.3 milyar lira iç borç servisine karşılık, 15.7 milyar lira iç borçlanma,
- Temmuz\'da toplam 17.3 milyar lira iç borç servisine karşılık 19 milyar lira iç borçlanma yapılacak.
Hazine söz konusu borçlanmalar için;
- Mayıs\'ta iki ihale,
- Haziran\'da altı ihale ve bir TÜFE\'ye endeksli kira sertifikası,
- Temmuz\'da altı ihale yapacak.

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