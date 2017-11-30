T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Hazine üç ayda iç piyasadan 36 milyar lira borçlanacak

İstanbul, 30 Kasım (DHA) – Hazine, önümüzdeki üç ayda toplam 32

30 Kasım 2017 20:48

İstanbul, 30 Kasım (DHA) – Hazine, önümüzdeki üç ayda toplam 32.6 milyar liralık iç borç servisine karşılık, iç piyasadan toplam 36 milyar lira borçlanacak.
Hazine Müsteşarlığı tarafından yayınlanan duyuruya göre, Hazine;
- Aralık ayında toplam 2.6 milyar liralık iç borç servisine karşılık toplam 3.0 milyar liralık,
- Ocak ayında toplam 10.0 milyar liralık iç borç servisine karşılık toplam 11.0 milyar liralık,
- Şubat ayında toplam 20.0 milyar liralık iç borç servisine karşılık toplam 220 milyar liralık iç borçlanma yapacak. (Tablo)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Kasım DHAHazineHazine MüsteşarlığıHazine; AralıkOcakTablo

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24