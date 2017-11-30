Hazine üç ayda iç piyasadan 36 milyar lira borçlanacak

İstanbul, 30 Kasım (DHA) – Hazine, önümüzdeki üç ayda toplam 32.6 milyar liralık iç borç servisine karşılık, iç piyasadan toplam 36 milyar lira borçlanacak.

Hazine Müsteşarlığı tarafından yayınlanan duyuruya göre, Hazine;

- Aralık ayında toplam 2.6 milyar liralık iç borç servisine karşılık toplam 3.0 milyar liralık,

- Ocak ayında toplam 10.0 milyar liralık iç borç servisine karşılık toplam 11.0 milyar liralık,

- Şubat ayında toplam 20.0 milyar liralık iç borç servisine karşılık toplam 220 milyar liralık iç borçlanma yapacak. (Tablo)