Hazine tahvil ihalesinde ROT dahil 3.34 milyar lira satış yaptı

İstanbul, 11 Eylül (DHA) - Hazine\'nin TL cinsinden iki yıl (700 gün) vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesinde net 880.6 milyon lira satış gerçekleştirildi.

İhale öncesi yapılan 2 milyar 461 milyon lira rekabetçi olmayan teklif (ROT) satışla birlikte toplam satış tutarı 3 milyar 341.6 milyon liraya ulaştı.

Hazine\'den ihale sonrası yapılan açıklamaya göre;

- İhalede satışların nominal tutarı 875 milyon lira oldu.

- İhaleye 2 milyar 539.3 milyon lira nominal teklif geldi.

- İhalede bileşik faiz en düşük yüzde 24.45 ortalama yüzde 25.11, en yüksek yüzde 25.58 oldu.

- İhalede basit faiz ortalama yüzde 23.71 düzeyinde geldi.

- İhalede minimum 100.031 lira, ortalama 100.639 lira fiyat oluştu.

- Tahvil ihalesinde satılan kağıtlar Çarşamba günü ihraç edilecek.

- Yeniden ihraç edilen tahvilin geri ödemesi 12 Ağustos 2020\'de olacak.

- Bir önceki 2 yıllık sabit kuponlu tahvil ihalesinde ortalama bileşik faiz yüzde 24.89 olmuştu.