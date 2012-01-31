-Hazine, Şubat, Mart ve Nisan'da borçlanacak ANKARA (A.A) - 31.01.2012 - Hazine, 2012 yılının Şubat, Mart ve Nisan aylarında toplam 47,7 milyar lira ödeyecek, 39,3 milyar lira da borçlanacak. Hazine Müsteşarlığının Şubat-Nisan 2012 dönemi İç Borçlanma Stratejisine göre, ödemelerin 47,7 milyar lirası iç borç servisinden, 4,6 milyar lirası da dış borç servisinden oluşacak. Hazine, bu dönemde 39,3 milyar lira tutarında da iç borçlanmaya gidecek. Söz konusu dönemde dış borçlanma yapılmayacak. Hazine, Şubat ayında 6, Mart ayında 5 ve Nisan ayında 6 Devlet İç Borçlanma Senedi ihalesi düzenleyecek.