-HAZİNE SINAVLA KONTROLÖR ALACAK ANKARA (A.A) - 28.08.2010 - Hazine Müsteşarlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı, sınavla hazine kontrolörü alacak. Hazine'den yapılan açıklamaya göre, giriş sınavı Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre, Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı'nca yapılacak ''yazılı'' ve ''sözlü'' sınavlardan oluşacak. Adayların, başvuru ve kayıt işlemleri için en son 8 Ekim 2010 Cuma günü saat: 17.00'a kadar Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı'na bizzat veya posta ile başvurmaları gerekiyor. Sınavın yazılı aşaması, 23-24 Ekim 2010 tarihlerinde sabah ve öğleden sonra dört ayrı bölümde yapılacak. -SINAVA BAŞVURABİLMEK İÇİN ARANAN ŞARTLAR- Açıklamaya göre, sınava başvuru yapabilmek için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde yazılı genel şartları taşımak, en az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yabancı fakülte veya dört yıllık yüksek okullardan birini bitirmiş olmak gerekiyor. Açıklamada yer verilen diğer kriterler ise şöyle: ''-ÖSYM tarafından 27-28 Haziran 2009 veya 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına göre KPSS P-40 puan türünden 80 ve üstünde puan almış olmak ve KPSS sınavında yabancı dilden en az 60'ta 42 soruya doğru cevap vermiş olmak. -Sınavın açıldığı yılın Ocak ayı başında (1 Ocak 2010 tarihi itibariyle) 30 yaşını doldurmamış bulunmak. (Askerliğini yapmış olanlar için bu sınıra askerlikte geçen süre eklenir) -Sağlık durumu Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya, her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli olmak. -Erkek adaylar için askerliğini yapmış, muaf veya erteletmiş olmak. -Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenen diğer bilgi ve belgeleri Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığına iletmiş olmak.'' -SONUÇLAR İNTERNET SİTESİNDE İLAN EDİLECEK- Sınav Komisyonunca, başvuranlar arasından KPSS P-40 puan türüne göre puanı en yüksek 100 aday belirlenecek ve bu adaylar tebligat yoluyla ve Hazine internet sitesinde ilan edilmek suretiyle sınav yeri ve saatleri de belirtilerek yazılı sınava çağrılacaklar. Giriş Sınavına katılmak isteyenlerin, yüksek öğrenim belgesi veya bitirme belgesinin, KPSS Sınav Sonuç Belgesinin ve T.C. Kimlik Numarasını içeren geçerli Kimlik Belgesinin asılları veya Kurulca onaylı suretleri, fotoğraflı Aday Başvuru Formu ve iki adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf ile Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı'na müracaat etmeleri gerekiyor. Kurul ve sınav hakkında ayrıntılı bilgileri içeren broşür ile Aday Başvuru Formu, Ankara'da ''İnönü Bulvarı No:36, Kat:19 Emek/ANKARA'', İstanbul'da ''İstiklal Cad. Balo Sokak, Oyal Han No:2, Kat:7 Beyoğlu/İSTANBUL'', İzmir'de ''Gazi Bulvarı No:126/5, Basmane/İZMİR'' adreslerinden veya www.hazine.gov.tr internet adresinden temin edilebilecek.