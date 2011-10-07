-Hazine, Salı günü 2 ihale düzenleyecek ANKARA (A.A) - 07.10.2011 - Hazine, 11 Ekim salı günü iki ihale düzenleyecek. Hazine Müsteşarlığından yapılan açıklamaya göre, salı günü düzenlenecek ilk ihale, 21 ay (644 gün) vadeli, TL cinsi, kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihraç ihalesi olacak. İhalenin valör tarihi 12 Ekim 2011, itfa tarihi ise 17 Temmuz 2013 olarak belirlendi. Hazinenin salı günü düzenleyeceği diğer ihale ise TL cinsi, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihraç ihalesi olacak. 3 ayda bir yüzde 2 kupon ödemeli devlet tahvili ihalesinin, valör tarihi 12 Ekim 2011, itfa tarihi 4 Haziran 2014 (3 yıl-966 gün) olarak belirlendi.