-HAZİNE OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE 89 MİLYAR LİRA BORÇ ÖDEDİ ANKARA (A.A) - 29.07.2011 - Hazine, 2011 yılı için programladığı 152,8 milyar liralık toplam borç ödemesinin 89 milyar lirasını ocak-haziran döneminde gerçekleştirdi. Hazine tarafından yayımlanan ''Kamu Borç Yönetimi Raporu Temmuz 2011''e göre, bu dönemdeki toplam borç ödemesinin 79 milyar lirası iç borç, 10 milyar lirası da dış borçtan meydana geldi. İç borç servisinin 60,5 milyar lirasını anapara, 18,6 milyar lirasını da faiz oluşturdu. Dış borçta da dağılım, 6,4 milyar lira anapara, 3,6 milyar lira faiz ödemesi şeklinde oldu. Rapora göre Haziran ayında da 4,7 milyar lirası anapara, 1,2 milyar lirası da faiz olmak üzere 5,9 milyar lira iç borç ödemesi yapıldı. -VADE UZADI, FAİZ DÜŞTÜ- İç borçlanmanın ağırlıklı ortalama vadesi ocak-haziran döneminde 49,6 ay olarak belirlendi. 2010 yılında ortalama vade, 44,1 ay düzeyindeydi. TL cinsi iskontolu iç borçlanmanın ağırlıklı ortalama maliyeti de söz konusu dönemde yüzde 8,1 oldu. 2010'da da maliyet aynı düzeyde idi. Merkezi yönetim iç borç ödeme projeksiyonlarına göre, bu yıl temmuzda 7,5, ağustosta 14,7, eylülde 10,8, ekimde 5,5, kasımda 13,3 ve aralıkta 1 milyar lira ödeme yapılacak. Merkezi yönetim dış borç ödeme projeksiyonlarına göre de bu yılın ikinci yarısında 4,7 milyar dolar dış borç ödemesi gerçekleştirilecek. Aylar itibariyle temmuzda 666 milyon, ağustosta 1 milyar 145 milyon, eylülde 850 milyon, ekimde 443 milyon, kasımda 1 milyar 34 milyon ve aralıkta 547 milyon dolar dış borç ödemesi yapılacak. Projeksiyona göre, dış borç ödemesi 2012'de 10,8 milyar, 2013'te 8,4 milyar, 2014'te 9,1 milyar, 2015'te de 8,3 milyar dolar olacak.