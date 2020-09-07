Hazine'nin iç borç çevirme oranı Ağustos'ta da yüzde 300'ü geçti

Hazine’nin iç borç çevirme oranı Ağustos’da da yüzde 300’ün üzerinde gerçekleşti. Oyak Yatırım’ın aktardığı verilere göre Ağustos’ta iç borç çevirme oranı yüzde 309.6 oldu.

Hazine’nin iç borç çevirme oranı uzun bir aradan sonra ilk kez geçtiğimiz Haziran ayında yüzde 300’ü geçerek yüzde 380 olmuş, Temmuz’da ise yüzde 179’a gerilemişti.

İç borç çevirme oranı ne demek?

İç borç çevirme oranı Hazine’nin önceki borçlarının üzerine ne kadar borçlandığını gösteriyor. Ağustos’ta iç borç çevirme oranının yüzde 309 olması, Hazine’nin ödeme vadesi gelen iç borcun yaklaşık 3 kat borçlanmaya gittiği anlamına geliyor.