Hazine'nin borç yükü 88 milyar lira daha arttı; 2,2 trilyon lira oldu!

Kur farkı nedeniyle Hazine’nin iç ve dış borçları ekimde 88 milyar TL daha arttı. AKP’nin iktidarda olduğu dönemde ise Hazine’nin borçları 2 trilyon TL artarken, özelleştirmelerle kamunun varlıkları 781 milyar TL azaldı.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, CHP TBMM Grubu’nun haftalık ekonomi raporuna göre, borç stokunda ekimde yaşanan artışın tamamı kur farkından kaynaklandı. Hazine’nin borç stokunun 906.7 milyar liralık kısmı TL, 1.3 trilyon lirası da döviz ve altın cinsinden alınmış borçlardan kaynaklanıyor.

Döviz cinsi Hazine borçlarının dolar cinsinden tutarı 143.4 milyar doları buluyor. Bu tutarın 112 milyar dolarlık kısmı dışardan, 31.4 milyar doları ise içeriden alınan döviz cinsinden borçlardan oluşuyor. Kasımda döviz kuru ekime göre yüzde 31 oranında arttı. 143.4 milyar dolarlık döviz cinsinden borcun TL karşılığının kasım ayına göre 431 milyar TL artarak 1.7 trilyon liraya ulaştığı, borç stokunun ise 2.7 trilyon lirayı bulduğu tahmin ediliyor. Hazine’nin 143 milyar dolarlık borcuyla birlikte, Merkez Bankası (MB) da dahil diğer kamu kuruluşlarının dış borçları dikkate alındığında kamunun toplam 240 milyar dolarlık bir döviz borcu bulunuyor. Dolar kurunun 9.48 TL’den 12.5 TL’ye yükselmesi kamunun döviz cinsinden borç yükünün TL karşılığını 725 milyar lira artırarak 3 trilyon liraya çıkardı. Dış borçlarla birlikte bakıldığında Hazine’nin toplam borç stokunun yüzde 60’ı döviz cinsinden alınmış borçlardan kaynaklanıyor.