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Ekonomi

HAZİNE NAKİT DENGESİ AÇIK VERDİ ANKARA (A.A)

09 Ağustos 2010 21:02

-HAZİNE NAKİT DENGESİ AÇIK VERDİ ANKARA (A.A)-09.08.2010 - Hazine'nin nakit dengesi, Temmuz ayında 779,4 milyon TL açık verdi. Hazine Müsteşarlığı tarafından yayınlanan 2010 yılı Temmuz ayı gerçekleşmelerine ilişkin geçici sonuçlara göre, Temmuz ayında nakit bazda toplam 20,2 milyar TL gelir elde edilirken, 18,5 milyar TL faiz dışı harcama yapıldı ve 1,7 milyar TL faiz dışı fazla oluştu. Toplam 4,1 milyar TL faiz ödemesi ve 1,6 Milyar TL Özelleştirme ve Fon gelirlerinden sonra Hazine nakit dengesi 779,4 milyon TL açık verdi. Temmuz ayında, 0,3 milyar TL net dış borç ödemesi ve 2,5 milyar TL net iç borçlanma olmak üzere toplam 2,1 milyar TL net borçlanma gerçekleştirildi. Aynı dönemde, Hazine hesaplarında kur değişimlerinden kaynaklanan azalış 136 milyon TL olmuştu. Bu gelişmeler sonucunda, Temmuz ayında Hazine hesapları net 1,4 milyar TL tutarında arttı. -OCAK-TEMMUZ 2010 DÖNEMİ Hazine verilerine göre, 2010 yılının ilk yarısında nakit bazda toplam 131,9 milyar TL gelir elde edilmiş olup, 125,5 milyar TL faiz dışı harcama yapıldı ve 6,4 milyar TL faiz dışı fazla oluştu.  Toplam 31,7 milyar TL faiz ödemesi ve 4,3 milyar TL Özelleştirme ve Fon gelirlerinden sonra Hazine nakit dengesi 21 milyar 76,7 milyon TL açık verdi.

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