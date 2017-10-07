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Ekonomi

Hazine nakit açığı patlayınca ek borçlanma limiti artırıldı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 7 Ekim (DHA) - Hazine nakit açığının yüzde 300'ün üzerinde artması üzerine, 2017 yılının bütçesinde yüzde beşle sınırlandırılan borçlanma artış limiti aynı oranla yeniden artırıldı

07 Ekim 2017 12:54

Mahmut Can Emir / İstanbul, 7 Ekim (DHA) - Hazine nakit açığının yüzde 300\'ün üzerinde artması üzerine, 2017 yılının bütçesinde yüzde beşle sınırlandırılan borçlanma artış limiti aynı oranla yeniden artırıldı.
Resmi Gazete\'de bugün yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, Hazine Müsteşarlığı\'nın, “borç yönetiminin ihtiyaçları ve gelişimi dikkate alınarak” 2017 için yüzde 5 artırılan net borçlanma limiti aynı oranda yeniden artırıldı.
Hazine Müsteşarlığı\'nın dün açıkladığı “Hazine Nakit Gerçekleşmeleri\" verilerine göre, Hazine nakit açığı bu yılın ilk dokuz ayında, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 320 artışla, geçen yılın aynı dönemindeki 7 milyar 220 milyon liradan, 30 milyar 317 milyon liraya tırmandı.

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