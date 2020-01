Hazine Müsteşarlığı'nın yalanlaması doğru mu; işte Mehmet Şimşek'in Davos'taki 'Esad' açıklamasının kaydı...

Hazine Müsteşarlığı, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in İsviçre'nin Davos kentinde yapılan "Dünya Ekonomi Forumu"nda katıldığı panelde "Türkiye, artık Beşar Esad'sız bir anlaşmada ısrar edemez, bu gerçekçi de değil" dediğini yalanladı.

Müsteşarlıktan yapılan açıklamada "Mehmet Şimşek gelen soruya cevap olarak; Suriye’deki trajedinin müsebbibinin Esad olduğunu, Esad’ın içinde olduğu bir çözümü içselleştirmenin mümkün olmadığını, Amerika’nın üzerine düşeni yapmadığını, Rusya ve İran’ın sahada durumu değiştirdiğini ve bundan sonra esas odaklanılması gereken konunun ateşkes ile insanların hayatının korunması olduğunu net bir şekilde ifade etmiştir" dendi.

Ancak Mehmet Şimşek'in toplantıdaki konuşması incelendiğinde şu ifadeleri kullandığı görülüyor:

“Esad konusundaki konumumuz söz konusu olduğunda, Suriye halkının çektiği acıların ve yaşanan trajedinin doğrudan Esad’la ilgili olduğunu düşünüyoruz. Ama pragmatik olmak zorundayız. Gerçekçi olmak zorundayız. Savaştaki durum önemli ölçüde değişti. Türkiye Esad'sız bir çözümde ısrar edemez, bu gerçekçi değil. * Elimizde olanla çalışmak zorundayız. Bu yüzden Rusya, İran ve Türkiye bir araya gelmeli"

* So Turkey can no longer insist on, you know, a settlement without Assad

Hazine Müsteşarlığı: Mehmet Şimşek o ifadeyi kullanmadı

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ise konuyla ilgili olarak bir açıklama yayınladı. Şimşek'in "Türkiye, artık Esad'sız bir anlaşmada ısrar edemez" ifadesini kullanmadığı iddia edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Başbakan Yardımcımız Sn. Mehmet Şimşek’in; Davos’ta konuşmacı olarak katıldığı “Suriye ve Irak : Anlaşmazlığı Bitirme” panelinde Suriye meselesine ilişkin gelen bir soru üzerine verdiği cevap çok nettir. Başbakan Yardımcımız Sn. Mehmet Şimşek gelen soruya cevap olarak; Suriye’deki trajedinin müsebbibinin Esad olduğunu, Esad’ın içinde olduğu bir çözümü içselleştirmenin mümkün olmadığını, Amerika’nın üzerine düşeni yapmadığını, Rusya ve İran’ın sahada durumu değiştirdiğini ve bundan sonra esas odaklanılması gereken konunun ateşkes ile insanların hayatının korunması olduğunu net bir şekilde ifade etmiştir. Ancak Sputnik Haber Ajansı konuyu bağlamından çıkartarak Başbakan Yardımcımızın 'Türkiye artık Esad’sız bir anlaşmada ısrar edemez' dediğini yönünde bir algı oluşturmaya çalışmıştır. Başbakan Yardımcımız Sn. Mehmet Şimşek’in hiçbir şekilde haberde yer verildiği gibi bir ifadesi olmamıştır. Bu Sputnik Haber Ajansının kendi yorumudur. Kamuoyunun bilgisine sunulur.."