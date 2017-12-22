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Ekonomi

Hazine Müsteşarlığı'na uzman yardımcısı alınacak

Adaylar, sınav için 25 Aralık - 5 Ocak arasında başvuru yapabilecek.

22 Aralık 2017 13:27

Hazine Müsteşarlığı, 16 uzman yardımcısı alacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Hazine Müsteşarlığı'nda istihdam edilecek uzman yardımcılarının 5'i iktisat, 3'ü maliye, 2'si hukuk 1'i endüstri mühendisliği, 1'i inşaat mühendisliği, 2'si matematik, 2'si istatistik mezunu olacak.

Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıması, 1 Ocak 2018 itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması, ÖSYM'nin 2016 ve 2017'de gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye tespit sınavlarından (Almanca, Fransızca veya İngilizce dillerinin birinden) en az (C) düzeyinde puan almış olması, 21-28 Mayıs 2017'de yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'ndan ilgili puan türünde 75 ve üzerinde puan almış olması gerekiyor.
 
Yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak sınav için adaylar 25 Aralık - 5 Ocak arasında başvuru yapabilecek.
 

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