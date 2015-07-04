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Ekonomi

Hazine Müsteşarlığı uyardı: Kişisel bilgilerinizi vermeyin!

'Böyle bir talep söz konusu değil'

04 Temmuz 2015 00:13

Son günlerde kendilerini Hazine Müsteşarlığı görevlisi olarak tanıtarak kredi kartı bilgilerini isteyen kişiler için müsteşarlık bir açıklama yaptı.Yapılan açıklamada "Birimlerimizin, kredi kartı ya da kimlik bilgilerini talep etmelerinin söz konusu değil" denildi.

Müsteşarlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de özel sigortacılık ve bireysel emeklilik faaliyetlerinin düzenlenmesi ve denetiminin Hazine Müsteşarlığının görev, yetki ve sorumluluğu altında olduğu hatırlatıldı.

Son günlerde kendilerini Sigorta Denetleme Kurulu ya da Sigortacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu çalışanı gibi tanıtan bazı kişilerin vatandaşları aradığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kişilerin, yaptıkları incelemelerde sigorta priminin fazla tahsil edilmiş olduğunu tespit ettikleri ve fazla primin iade edilebilmesi için kredi kartı bilgilerine ihtiyaçlarının olduğunu belirterek, kart bilgilerini talep ettikleri ve bilgilerini veren vatandaşlarımızın hesaplarından para çektiklerine dair şikayetler alınmaktadır. Müsteşarlığımızda Sigorta Denetleme Kurulu, Sigortacılık Genel Müdürlüğü veya diğer birimlerin, vatandaşlarımızdan telefonla veya diğer yöntemlerle kredi kartı ya da kimlik bilgilerini talep etmeleri hiçbir şekilde söz konusu değildir."

Sigortacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu adında bir birimin de bulunmadığına işaret edilen açıklamada, Müsteşarlığın, açıklanan eylemleri gerçekleştiren kişiler hakkında adli makamlara suç duyurusunda bulunduğu bildirildi.


Açıklamada, "Vatandaşlarımıza da kendilerini arayan tanımadıkları veya emin olmadıkları kişilerle bilgilerini kesinlikle paylaşmamaları, hiçbir işleme onay vermemeleri ve kredi kartı bilgilerini veya onaylarını talep eden kişiler hakkında ilgili makamlara başvuruda bulunmaları tavsiye edilmektedir" ifadesine yer verildi.

 

 

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