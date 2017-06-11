Hazine Müsteşarı Çelik, bacanağını Devlet Destekleri Genel Müdürü yaptı!

Geçen yıl Hazine Müsteşarlığı’na atanan Osman Çelik’in Ekonomi Bakanlığı’nda görevli bacanağı Mustafa Yılmaz Karakuşçu’yu müsteşarlığa aldığı ortaya çıktı. Karakuşçu, vekâleten Devlet Destekleri Genel Müdürü olarak görevlendirildi.

Türkiye Finans Katılım Bankası’nda Ticari Bankacılık’tan sorumlu Genel Müdür olan Osman Çelik, 29 Haziran 2016 tarihinde Hazine Müsteşarlığı’na atandı. Cumhuriyet gazetesinden Alican Uludağ'ın haberine göre, Çelik, bu göreve geldikten bir gün sonra 30 Haziran 2016’da bacanağı Mustafa Yılmaz Karakuşçu’yu “uzman” olarak görev yaptığı Ekonomi Bakanlığı’ndan transfer etti. Karakuşçu, Ekonomi Bakanlığı’nda Ürün Güvenliği Genel Müdürlüğü’nde çalışıyordu. Önce Hazine Müsteşarlığı’nda Müşavir kadrosuna atanan Karakuşçu’nun 2016 yılı ekim ayından itibaren Devlet Destekleri Genel Müdürlüğü görevine vekâleten atandığı öğrenildi. 63 yaşında olan ve İngilizce bilmediği belirtilen Karakuşçu’nun bu görev hangi liyakat esaslarına göre atandığı bilinmiyor. Karakuşçu, bu müdürlükten emekli olursa emekli maaşı yüksek olacak.

Devlet Destekleri Genel Müdürlüğü’nün görevleri şunlar:

-Devlet Desteklerini İzleme ve Denetleme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek

-Avrupa Birliğinin ilgili mevzuatını ve diğer ilgili uluslararası mevzuatı takip etmek

-Devlet destekleri ilke ve esaslarını belirlemek üzere araştırma ve çalışmalarda bulunmak

-Kurula sunulmak üzere mevzuat hazırlıklarını yapmak, devlet desteklerini izlemek, değerlendirmek ve Kurulun denetimine sunmak

-Uluslararası kuruluşlarla ve diğer ülkelerle temas ve müzakerelere iştirak etmek.