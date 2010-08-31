-HAZİNE KAMU BORÇ YÖNETİMİ RAPORU ANKARA (A.A) - 31.08.2010 - Hazine, 2010 yılı için programlanan borç ödemesinin yüzde 59,5'ini Ocak-Temmuz döneminde gerçekleştirdi. Ocak-Temmuz döneminde 108,1 milyar lira iç borç servisi, 11,2 milyar lira dış borç servisi olmak üzere toplam 119,3 milyar lira borç ödemesi yapıldı. Hazine Müsteşarlığı, Ocak-Temmuz dönemini kapsayan ''Kamu Borç Yönetimi Raporu''nu açıkladı. Rapora göre, Hazine 2010 yılı için toplam 200,3 milyar lira toplam borç servisi planladı. Ocak-Temmuz döneminde bu tutarın yüzde 59,5'i olan 119,3 milyar lira borç servisi yapıldı. Söz konusu borç servisinin 108,1 milyar lirası iç borç, 11,2 milyar lirası dış borçtan oluştu. 2010 yılının 7 ayında, iç borçlanmanın ağırlıklı ortalama vadesi 37,1 ay oldu. TL cinsi iskontolu iç borçlanmanın ağırlıklı ortalama maliyeti ise yüzde 8,3 düzeyinde gerçekleşti. Merkezi yönetim iç borç ödeme projeksiyonuna göre, Ağustos 2010-Temmuz 2011 tarihleri arasında toplam 153,4 milyar lira ödeme yapılacak. Bu ödemenin 119,7 milyar lirasını anapara, 33,7 milyar lirasını faiz oluşturacak. Hazine, 2009 Ağustos-2010 Temmuz döneminde 12 aylık toplamda 173 milyar 793 milyon lira iç borç servisi yaptı. Bu ödemenin, 127 milyar 154 milyon lirası anapara, 46 milyar 639 milyon lirası faizden oluştu. Türkiye'nin Ocak-Temmuz dönemi itibariyle IMF'ye borcu 6 milyar 776 milyon dolar oldu.