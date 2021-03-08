Hazine İzmir'e kredi onayı verdi; Tunç Soyer, Erdoğan'a teşekkür etti

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Hazine garantisiz dış kredi kullanma izni bir yıl daha uzatıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, konuya dair Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Buca Metro Projesi'nin finansman görüşmelerine devam eden İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, "Hazine garantisiz dış kredi" kullanma iznini bir yıl daha uzattı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 1 milyar 70 milyon Euro bütçesiyle İzmir tarihinin en büyük yatırımı olacak Üçyol-Buca Metro Hattı Projesi için Hazine garantisiz dış kredi sağlanması yönündeki görüşmelerini sürdürüyor.

Şimdiye dek çeşitli uluslararası kuruluşlardan 490 milyon Euro'luk kaynağın ön onayını alan Büyükşehir, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na da başvurmuş ve "Hazine garantisiz dış kredi kullanma izni"nin süresinin uzatılmasını talep etmişti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü'nden, "sürenin bir yıl uzatıldığına dair onay yazısı" Büyükşehir Belediyesi'ne ulaştı.

Soyer'den Erdoğan'a teşekkür

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, geçen günlerde İzmir'e yaptığı ziyarette konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilettiğini hatırlattı. Bu görüşme sonrası iznin çıktığına dikkat çeken Başkan Soyer, "Sayın Cumhurbaşkanımıza ilgileri için teşekkür ediyorum" dedi.