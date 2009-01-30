Hazine izin verirse doğalgaz ucuzlayacak

BOTAŞ'ın şubat ayından itibaren geçerli olmak üzere doğalgaz çıkış fiyatlarına yüzde 10-15 aralığında indirim yapma planı Hazine'den onay bekliyor.



Referans gazetesinde yer alan bir habere göre, Hazine Müsteşarlığı'nın BOTAŞ için bir kâr öngörüsünde bulunduğu ve bunun indirimle etkilenmesini istemediği belirtildi. Bakanlar kurulunun Meclis'e bu hafta başında sevk ettiği enerji KİT'lerinin mahsuplaşmasında faizlerin ve BOTAŞ'ın vergi borçlarının silinmesine yönelik düzenlemenin de bu süreci etkileyebileceği ve Hazine'nin mahsuplaşılmasını bekleyebileceği ifade edildi. BOTAŞ, ocak ayında yüzde 15'lik indirim yapmak istemiş ancak daha sonra bundan vazgeçilmişti.



Döviz kuruna rağmen indirim



BOTAŞ'ın gaz ithalatında petrol fiyatları ve döviz kuru fiyatları etkiliyor. Petrol fiyatlarındaki düşüşü bugüne kadar yansıtamayan BOTAŞ, şubatta indirim yaparsa 6 aylık bir dönemde yaşanan bu düşüşü yansıtmış olacak. BOTAŞ, Kasım 2008'de petrol fiyatlarının düştüğü ortamda yüzde 22 zam yapmış ve birçok tepkiyle karşılaşmıştı. Türkiye gaz ihtiyacının büyük kısmını Rusya'dan ve İran'dan karşılıyor. Rusya ve İran'dan alınan doğalgazın maliyetlerindeki değişimler ise 6-9 ay sonra yansıyor. Bu nedenle geçen yıl temmuzdan sonra çift haneli rakamlara düşen petrol fiyatlarındaki iyileşme yansıtılamamıştı. Ancak bu dönemde de döviz kurunda 2008'in son çeyreğine göre hissedilir ölçüde artış oldu. BOTAŞ, yaptığı hesaplamalara göre petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle indirim yapabilecek konuma geldi ancak indirim oranının döviz kurundaki artış nedeniyle birkaç puan azalabileceği ifade edildi. Buna rağmen BOTAŞ'ın yapmak istediği zammın oranı yüzde 10'un altına düşmeyecek. BOTAŞ'ın en geç 31 Ocak tarihine kadar kararını alması ve bu nedenle Hazine'nin öngörüsünü de ortaya koyması gerekiyor.



3 aylık indirim planı çizilmişti



Yeni yıla girerken BOTAŞ, ocak-şubat-mart aylarını kapsayacak bir indirim planı hazırlamış ancak bunu yürürlüğe koyamamıştı. BOTAŞ'ın yeni yıla yönelik olarak çizdiği indirim senaryosuna göre ocakta yüzde 15, şubat ve mart aylarının da her birinde yüzde 7 indirim yapılması öngörülmüştü. YPK'nın ilgili kararına göre elektrik fiyatlarında 3 ayda bir ayarlama yapılırken, doğalgazda ise her ay yapılabiliyor. Doğalgaza indirim yapılması durumunda, sanayinin üretiminde enerji maliyetlerinde de düşüş yaşanabilecek. Olası bir indirim, martta şekillenecek yeni elektrik fiyatlarını da olumlu olarak etkileyebilecek.



