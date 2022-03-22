Hazine iki tahvilde 14,5 milyar lira borçlandı

Hazine, 4 yıl vadeli tahvil ile 10 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvilde ihale öncesi satışla birlikte toplamda 14,5 milyar TL borçlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 10 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli tahvil ihalesinde 8,78 milyar TL’lik teklife karşılık 3,09 milyar TL net satış gerçekleştirdi.

10 yıl TÜFE’ye endeksli tahvilde reel bileşik faiz eksi yüzde 2,38 oldu.

4 yıl vadeli tahvil ihracında ise 2,6 milyar TL’lik teklife karşılık 896,6 milyon TL’lik satış gerçekleştirildi. Bu tahvilde bileşik faiz yüzde 27,52 oldu