Hazine, iki tahvil ihalesiyle 9.5 milyar TL borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı iki tahville Ağustos borçlanmasını tamamladı. 9 yıllık devlet tahvili ve 10 yıllık TÜFE'ye (tüketici fiyat endeksi) endeksli tahvil ile yapılan toplam borçlanma 9,5 milyar TL oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 10 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli tahvil ihalesinde 7,43 milyar TL’lik teklife karşılık 4,82 milyar TL’lik satış gerçekleştirdi. 10 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli tahvilde reel bileşik faiz yüzde 3,23 oldu.

9 yıl vadeli tahvil ihalesinde 3,48 milyar TL’lik teklife karşılık 1,53 milyar TL’lik satış yapıldı.Bu tahvilde bileşik faiz yüzde 17,48’de oluştu.

İhale öncesi 3,1 milyar TL'lik satış gerçekleşti

Hazine ve Maliye Bakanlığı 9 yıl vadeli, 6 ayda bir yüzde 5,85 kupon ödemeli tahvilde ihale öncesi kamuya 50 milyon TL, piyasa yapıcılara 450 milyon TL satış yaptı.

9 yıl vadeli tahvilde piyasa yapıcıların teklifi 1,2 milyar TL oldu.

10 yıl vadeli 6 ayda bir yüzde 1,50 reel kupon ödemeli TÜFE’ye endeksli tahvilde kamuya 600 milyon TL, piyasa yapıcılara 2 milyar TL satış yapıldı. 10 yıl vadeli tahvilde piyasa yapıcıların teklifi 3 milyar TL olarak kaydedildi.