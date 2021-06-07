Hazine, iki ihalede 8.7 milyar TL borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen iki tahvil ihalesinde toplam satış 4 milyar 356 milyon TL olarak gerçekleşti.

BloombergHT’nin haberine göre ihaleler öncesi yapılan 4 milyar 325 milyon TL satışla birlikte toplam satış 8 milyar 681 milyon TL’ye ulaştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 4 yıl vadeli 6 ayda bir yüzde 6,30 sabit kupon ödemeli devlet tahvili ihalesinde net 2,87 milyar TL’lik satış gerçekleştirdi. İhalede bileşik faiz yüzde 19,38 oldu.

Hazine, 10 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli tahvilin ihracında ise satış rakamı 1,48 milyar TL olarak kaydedildi. Bu tahvil ihracında reel bileşik faiz yüzde 3,21 olarak gerçekleşti.