T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Hazine, iki ihalede 8.7 milyar TL borçlandı

07 Haziran 2021 15:27

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen iki tahvil ihalesinde toplam satış 4 milyar 356 milyon TL olarak gerçekleşti.

BloombergHT’nin haberine göre ihaleler öncesi yapılan 4 milyar 325 milyon TL satışla birlikte toplam satış 8 milyar 681 milyon TL’ye ulaştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 4 yıl vadeli 6 ayda bir yüzde 6,30 sabit kupon ödemeli devlet tahvili ihalesinde net 2,87 milyar TL’lik satış gerçekleştirdi. İhalede bileşik faiz yüzde 19,38 oldu.

Hazine, 10 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli tahvilin ihracında ise satış rakamı 1,48 milyar TL olarak kaydedildi. Bu tahvil ihracında reel bileşik faiz yüzde 3,21 olarak gerçekleşti.

İhale öncesi 4,33 milyar TL’lik satış

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 4 yıl vadeli 6 ayda bir yüzde 6,30 sabit kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracı öncesi piyasa yapıcılardan gelen 1,37 milyar TL’lik teklife karşılık, 800 milyon TL satış gerçekleştirdi. Söz konusu tahvilde ihale öncesi kamuya 1,88 milyar TL satış yapıldı. Hazine, 10 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli tahvilin ilk ihracı öncesinde ise piyasa yapıcılardan gelen 1,30 milyar TL’lik teklife karşılık, 850 milyon TL satış yaptı. Bu tahvilde ihale öncesi kamuya 800 milyon TL satış yapıldı.

 
 
Hazine ve Maliye BakanlığıİhaleDevlet tahviliiç borç
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24