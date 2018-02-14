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Ekonomi

Hazine iki ihalede 5,9 milyar borçlandı

Hazine, dün (13 Şubat 2018) düzenlediği 2 tahvil ihalesinde toplam 5 milyar 881,1 milyon lira borçlandı

14 Şubat 2018 11:17

Hazine, dün (13 Şubat 2018) düzenlediği 2 tahvil ihalesinde toplam 5 milyar 881,1 milyon lira borçlandı.

Hazine Müsteşarlığı, ilk ihalede 2 yıl (637 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 6,50 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı.

Bloomberg'ün haberine göre, ihalede ortalama basit faiz yüzde 13,02, bileşik faiz yüzde 13,44 oldu.

Nominal teklifin 1 milyar 998,4 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 631 milyon lira, net satış 651 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 330 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 429,5 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 72,1 milyon liralık satış yapıldı.

Diğer ihalede, 10 yıl (3465 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 5,25 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi.

İhalede ortalama basit faiz yüzde 11,79, bileşik faiz yüzde 12,13 oldu.

Nominal teklifin 2 milyar 4,8 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 330,8 milyon lira, net satış 1 milyar 301,5 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 300 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 968,6 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 2 milyar 226,5 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine, böylece piyasaya toplam 5 milyar 881,1 milyon lira borçlandı.

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