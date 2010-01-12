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Ekonomi

Hazine iki günde 10.4 milyar lira borçlandı

Hazine Müsteşarlığı, bugün gerçekleştirdiği iki tahvil ihalesinde 3 milyar 799 milyon TL’si ROT satışı olmak üzere toplam 7 milyar 486,7 milyon TL borçlandı.

12 Ocak 2010 02:00

T24- Hazine Müsteşarlığı, bugün gerçekleştirdiği iki tahvil ihalesinde 3 milyar 799 milyon TL’si ROT satışı olmak üzere toplam 7 milyar 486,7 milyon TL borçlandı.
Hazine Müsteşarlığı bugün iki tahvil ihalesi gerçekleştirdi. 13 Ocak Valörlü, 9 Ocak 2013 Vadeli TL Cinsi Sabit Kuponlu 3 ayda Bir Kupon Ödemeli Tahvil ihalesine toplam 19 milyar 896 milyon TL’lik net teklif geldi. Hazine, 2 milyar 120 milyon TL’si ROT’a satış olmak üzere toplam 4 milyar 685 milyon TL borçlandı. İhalede, yıllık basit faiz yüzde 9.29, yıllık bileşik faiz ise yüzde 9.62 oldu.
Hazine, düzenlediği 13 Ocak 2010 Valörlü, 4 Ocak 2017 vadeli TL Cinsi Değişken Kuponlu 3 ayda Bir Kupon Ödemeli Devlet Tahvili ihalesinde ise 51 milyar 732,2 milyon TL’lik teklif aldı. İhalede, 1 milyar 420,7 milyon TL’si ROT’a satış olmak üzere toplam 2 milyar 801,7 milyon TL’lik borçlanmaya gidildi. Devlet tahvili ihalesinde ortalama dönem faizi yüzde 2.04 oldu. Böylece Hazine bugün gerçekleştirdiği iki tahvil ihalesinde toplam 7 milyar 486,7 milyon TL borçlandı.

HAZİNE, İKİ GÜNDE 10.4 MİLYAR TL BORÇLANDI
Hazine bugün gerçekleştirdiği iki tahvil ihalesinde toplam 7 milyar 486,7 milyon TL borçlanırken, dün gerçekleştirilen 14 Temmuz 2010 vadeli TL cinsi İskontolu Referans Hazine Bonosu ihalesinde de 2 milyar 919 milyon TL borçlanmaya gitmişti. Böylece, Hazine iki günde gerçekleştirdiği ihalelerde toplam 10 milyar 405,7 milyon TL borçlandı. Hazine, yarın 12 milyar 685 milyon TL’lik iç borç ödemesi gerçekleştirecek.

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