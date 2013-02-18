Hazine iki devlet ihalesiyle 5.78 milyon lira borçlandı

Hazine, bugün gerçekleştirdiği iki devlet tahvili ihalesinde net 5 milyar 783 milyon lira borçlandı.

Hazine'nin bugün düzenlediği 5 yıl vadeli (1820 gün) 6 ayda bir yüzde 3,15 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihraç ihalesinde basit faiz 6,20, bileşik faiz 6,30 oldu.

İhalede nominal teklif 4 milyar 965,7 milyon lira olurken, nominal satış 844,8 milyon lira, net satış 848,2 milyon lira oldu. İhalede kamu kuruluşlarına 1 milyar 600 milyon lira satış yapıldı. Piyasa yapıcılarından 9 milyar 991,2 milyon liralık teklif gelirken 499,6 milyon liralık net satış gerçekleştirildi.

Valör tarihi 20 Şubat 2013 olan ihalede itfa tarihi ise 14 Şubat 2018 olarak belirlendi.



10 yıl (3535 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 1 reel kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracında ise reel faiz yüzde 1,01 oldu.

İhalede nominal teklif 3 milyar 232,1 milyon lira olurken, nominal satış 760 milyon lira, net satış 864,8 milyon lira olarak gerçekleşti. Kamu kuruluşlarına 1 milyar 612,5 milyon lira satış yapılan ihalede, piyasa yapıcılarından 17 milyar 896,1 milyon liralık teklif geldi ve 357,9 milyon liralık net satış yapıldı.

İhalenin valör tarihi 20 Şubat 2013, itfa tarihi ise 26 Ekim 2022 olarak belirlendi.

Hazine, böylece 5 milyar 783 milyon lira borçlanmış oldu.

