-HAZİNE İÇİN ÇOCUĞU KURBAN ETMEK İSTEDİLER ANKARA (A.A) - 19.08.2010 - Mısır'ın Luksor kentinde, kaçırdıkları 10 yaşındaki bir erkek çocuğunu, firavun hazinelerini bulmalarına yardım edeceği inancıyla kurban etmeyi planlayan 5 kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, define avcısı olduklarını söyleyen kişiler, Luksor kentinin Aşur köyünde yaşayan 10 yaşındaki Muhammed Abbas Ahmed'i, kendilerine yardım etmesi için ikna etti. Ahmed'i, gömü bulunduğunu düşündükleri bir evin odasına kapatan kişiler, küçük çocuğun evden kaçmayı başararak babasına olanları anlatması üzerine polis tarafından gözaltına alındı. Suçlarını itiraf eden define avcıları, polise verdikleri ifadede, ''Tüm firavun hazinelerinin bulunduğu yerler tılsımlı olduğu için insan kurban etmek gerekiyor. Biz de çocuğu kurban etmek amacıyla kaçırdık'' dedi.