Hazine garantisi, neredeyse Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nin maliyetine ulaştı

Hazine Müsteşarlığı’nın verilerine göre, 14.5 milyar dolarlık maliyeti olan Kuzey Marmara Otoyolu Projesi’ne sağlanan 2.7 milyar dolarlık yeni taahhütle Hazine’nin ödeme garantisi verdiği dış borcun tutarı 11.3 milyar dolar oldu.

Birgün'den Nurcan Gökdemir'in haberine göre Sayıştay’ın bütçeye olan yükü, bugüne kadar araç sayısı ile ölçülen garantilerin parasal karşılığının yapım maliyetlerinin iki katından daha fazla olması, döviz kuru üzerinden olan borçlarının muhasebeleştirilmesindeki eksiklikler nedeniyle uyarılarda bulunduğu proje için verilen borç üstlenim taahhüdü proje maliyetine yaklaştı.

2017 yılı içerisinde Kuzey Marmara Otoyolu Projesi Kınalı-Odayeri ve Kurtköy Akyazı kesimlerinin finansmanı kapsamında toplamda 2,7 milyar ABD Doları tutarında dış finansmana Hazine tarafından borç üstlenim taahhüdü sağlandı. Bu taahhütlerle birlikte, Kamu-Özel Sektör İşbirliği çerçevesinde yürütülen projeler için Hazine Müsteşarlığı tarafından verilen borç üstlenim taahhüt tutarı 2017 yılsonu itibarıyla 11.3 milyar dolara ulaştı.

Müsteşarlığın verilerine göre Kamu Özel İşbirliği modeli ile yapılan projelerin toplam maliyeti ile Hazine garantisi verilen kredi tutarları şöyle:

»1.2 milyarlık Avrasya Tüneli Projesi’nin 960 milyon dolarlık kredisi,



»2.9 milyarlık Kuzey Marmara Otoyolu Projesi Odayeri-Paşaköy (3. Boğaz Köprüsü) Projesi’nin 2.3 milyarlık kredisi ile 528 milyonluk proje maliyetinin 420 milyonu ,



»6.3 milyarlık Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı Yolları Dahil) Otoyolunun 4.9 milyar doları,



»1.3 milyar dolarlık Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri kesiminin 1 milyar doları,



»2.2 milyar dolarlık Kuzey Marmara Otoyolu Kurtköy-Akyazı Kesimi projesinin 1.6 milyar doları.



Böylece, Hazine Müsteşarlığı, proje bedeli 14 milyar 555 milyon ABD Doları olan projenin 11 milyar 318 milyon liralık kredi tutarını ödemeyi taahhüt etti.