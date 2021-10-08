Hazine eylül ayında 32,9 milyar TL açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, Hazine eylül ayında 32,9 milyar TL, 9 ayda 75 milyar TL açık verdi. Hazine faize eylülde 12,8 milyar TL, 9 ayda 124 milyar TL ödedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2021 yılı Eylül ayı ‘Hazine nakit gerçekleşmeleri’ istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, eylülde Hazine nakit dengesi, 32,9 milyar TL açık verdi. Böylece, yılın ilk 9 ayında Hazine’nin nakit açığı 75 milyar TL’ye yükselmiş oldu. Hazine ilk 9 ayda 114,9 milyar TL’lik net borçlanmaya gitti.

Faiz gideri 124 milyar TL'ye yükseldi

Eylülde Hazine’nin geliri 111 milyar TL, gideri 144,2 milyar TL oldu. Bu dönemde faize Hazine 12,8 milyar TL ödedi. 9 aylık faiz gideri 124 milyar TL’ye yükseldi.

Hazine pandemi yılı olan 2020’nin ilk 9 ayında 140,8 milyar TL açık verirken, faize bu dönemde 97,3 milyar TL ödemişti.