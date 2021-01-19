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Ekonomi

Hazine, eurobond ihracı için Citi, Goldman ve JPMorgan'a yetki verdi

19 Ocak 2021 14:29

Hazine ve Maliye Bakanlığı 5 ve 10 yıllık eurobond ihracına çıkıyor. Citi, Goldman ve JPMorgan'a yetki verildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2021 yılı dış finansman programı çerçevesinde Dolar cinsinden 2026 ve 2031 vadeli çift dilim bir tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere bugün Citi, Goldman Sachs ve JP Morgan'a yetki verdi.

Eurobond nedir?

Eurobond, Hazine ve Maliye Bakanlığı veya özel sektör tarafından, yurtdışından kaynak sağlamak amacıyla döviz cinsinden ihraç edilen uzun vadeli borçlanma araçlarıdır. Uluslararası piyasalarda genellikle USD veya EUR cinsinden ihraç edilmektedir.

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