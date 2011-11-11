-Hazine Ekim'de nakit açığı verdi ANKARA (A.A) - 11.11.2011 - Hazine'nin nakit dengesi ekim ayında 1 milyar 717 milyon lira açık verdi. Hazine Müsteşarlığı Ekim ayına ilişkin Hazine Nakit Dengesi Gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre, bu yılın Ekim ayında Hazine'nin nakit gelirleri 22 milyar 738 milyon lira, nakit giderleri 24 milyar 490,8 milyon lira oldu. Ekimde faiz dışı giderler 21 milyar 901,2 milyon lira, faiz giderleri 2 milyar 589,6 milyon lira olurken, faiz dışı fazla 836,7 milyon lira oldu. Geçen ay devir-garantili borç geri dönüşleri 140,5 milyon lira oldu. Kur farklarından kaynaklanan 291,6 milyon liralık gerileme gerçekleşirken, kasa/banka net hesabı 719,3 milyon lira azaldı.