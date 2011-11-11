T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Hazine Ekim'de nakit açığı verdi ANKARA (A.A)

11 Kasım 2011 20:14

-Hazine Ekim'de nakit açığı verdi ANKARA (A.A) - 11.11.2011 - Hazine'nin nakit dengesi ekim ayında 1 milyar 717 milyon lira açık verdi. Hazine Müsteşarlığı Ekim ayına ilişkin Hazine Nakit Dengesi Gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre, bu yılın Ekim ayında Hazine'nin nakit gelirleri 22 milyar 738 milyon lira, nakit giderleri 24 milyar 490,8 milyon lira oldu. Ekimde  faiz dışı giderler 21 milyar 901,2 milyon lira, faiz giderleri 2 milyar 589,6 milyon lira olurken, faiz dışı fazla 836,7 milyon lira oldu. Geçen ay devir-garantili borç geri dönüşleri 140,5 milyon lira oldu. Kur farklarından kaynaklanan 291,6 milyon liralık gerileme gerçekleşirken, kasa/banka net hesabı 719,3 milyon lira azaldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24