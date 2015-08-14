Hazine, Ege Sigorta'ya el koydu

Hazine, Euro Yatırım’a ait Ege Sigorta’ya el koyarak, faaliyetlerini durdurdu. 1 milyona yakın poliçeli müşterisi bulunan Ege Sigorta’da yeni yönetim tasfiye sürecine başladı.

Hürriyet’ten Noyan Doğan’ın haberine göre; Güvence Hesabı’na devredilen şirketin, 104 milyon zararı bulunuyor. Gerekçe ise şirketin başta hasar ödeme olmak üzere yükümlülüklerini karşılayamayacak duruma düşmesi. Hazine Müsteşarlığı, hisselerinin tamamı Euro Yatırım Menkul Değerler’e ait olan; eski adıyla Euro Sigorta olan Ege Sigorta’ya, 7 Ağustos’ta el koydu. Şirket, Güvence Hesabı’na devredilirken, Hazine tarafından oluşturulan yeni yönetim de tasfiye sürecine başladı.

Çoğunluk trafik sigortası poliçesi

Ege Sigorta’nın 2015’in Haziran sonu itibariyle 1 milyona yakın poliçesi bulunuyor. Poliçelerin 700 bine yakını trafik sigortasından, 27 bine yakını yolcu otobüslerinin yaptırdıkları ve zorunlu olan yolcu taşımacılığı koltuk sigortasından, 17 bine yakını kasko sigortalarından oluşuyor. Ege Sigorta’nın; konut, zorunlu deprem sigortası, ferdi kaza sigortalarında da 100 bini aşan poliçesi bulunuyor.

Son yıllarda şirket, ciddi zarar ediyor. 2014 sonunda 246.4 milyon, bu yılın ilk yarısı itibariyle de 198.7 milyon liralık prim üretimi gerçekleştiren şirketin, toplam sigorta pazarındaki payı ise yüzde 1’in biraz üzerinde. Mart 2015 tarihli bilançosuna göre Ege Sigorta’nın toplam 104 milyon liraya yakın zararı bulunuyor. Şirketin, 12 milyon lira da teknik, yani sigortacılık faaliyetinden kaynaklanan zararı bulunuyor. Özetle şirket, uzun yıllardır kâra geçemediği gibi hem bozulan rasyolarını düzeltemiyor hem de gerekli sermaye şirkete konmuyor.

Sigortalılar ne yapacak?

Şirketin, başta trafik olmak üzere zorunlu koltuk, zorunlu taşımacılık dahil tüm zorunlu sigortalardaki sorumluluğunu Güvence Hesabı üstlendi. Yani, Ege Sigorta’dan poliçesi olan sigortalıların, trafik kazalarından kaynaklı hem maddi hem de vefat ve sakatlığı içeren bedeni hasarlar Güvence Hesabı tarafından ödenecek.

Yine Ege Sigorta’dan zorunlu deprem sigortası yaptıranların olası bir depremde oluşacak hasarlarını ise Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) karşılayacak. Kasko, konut ve ferdi kaza sigortası olan sigortalılar da, yönetimin Hazine’ye geçmesinden ötürü hasar durumunda Ege Sigorta’ya başvurabilecekler ve hasarlarını alabilecekler. Her sigorta şirketi, prim üretiminin belli oranı kadarı tutarı teminat olarak Hazine’ye bloke etme zorunda.

Ege Sigorta’nın 100 milyon liraya yakın bloke edilmiş teminatı bulunuyor ve bu rakamın hasarları karşılamaya yeterli olacağı söyleniyor.

Ege Sigorta’nın tarihçesi

1999 krizinde ilk olarak Murat Demirel’in sahibi olduğu Egebank’a el konuldu ve banka ile birlikte iştiraki olan Ege Sigorta’da Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu’na (TMSF) geçti. Aynı dönemde Halis Toprak’ın sahibi olduğu Toprak Bank ile birlikte Toprak Sigorta’ya da el konuldu.

2004 yılında TMSF, Ege Sigorta’yı Toprak Sigorta ile birleştirdi ve 2008 yılında Toprak Sigorta’yı 7.2 milyon TL’ye Mustafa Şahin’in sahibi olduğu Euro Menkul Kıymetler’e sattı. Kısa süre sonra şirket, Euro Sigorta adı altında faaliyet göstermeye başladı. Ancak 2014 yılının Mart ayında Euro Yatırım Menkul Değerler, Euro Sigorta’nın adını Ege Sigorta olarak değiştirdi. Piyasalarda isim değişikliğinin nedeni ise, Euro Sigorta’nın mali durumunun iyi olmaması ve ismin sigortalılar nezdinden yorulduğu konuşuldu. İsim değişikliğinden 17 ay sonra da Hazine, Ege Sigorta’ya el koydu ve şirketin t