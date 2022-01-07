Hazine'den aralık ayında rekor açık

Hazine ve Maliye Bakanlığı aralık ayı nakit gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre Hazine aralık ayında 92,1 milyar TL ile rekor açık verirken, 2021 yılında toplam açık 142,1 milyar TL oldu.

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı aralık ayı Hazine Nakit Dengesi raporunu açıkladı. Hazine, aralık ayında 92,1 milyar TL açık verirken faiz dışı denge de 84,82 milyar TL açık verdi.

Ağustos ayında 64,2 milyar fazla

2021 yılında Hazine nakit dengesi toplam 142,1 milyar TL açık verirken, faiz dışı denge ise 12,5 milyar TL fazla oldu. Hazine, ağustos ayında 64,2 milyar TL ile rekor fazla vermişti.